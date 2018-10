Kritik an Kopftuchverbot in Kinderbetreuung

Der Gesetzesentwurf zur neuen 15a-Vereinbarung für den Ausbau der Kinderbetreuung hat in der Begutachtung Kritik - unter anderem am geplanten Kopftuchverbot - geerntet. Von der St. Nikolausstiftung der Erzdiözese Wien begrüßt wurde hingegen die Fördersummen. Vermisst werden hingegen Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung. Die Begutachtungsfrist endet am Mittwoch.

Die St. Nikolausstiftung der Erzdiözese Wien, in der an 86 Standorten in Wien rund 6.100 Kinder betreut werden, begrüßt die Summen und die Zweckwidmung. Laut Kathpress hat man aber an den Zielen der Sprachförderung viel auszusetzen. Positive Ergebnisse in der Volksschule werde es nur mit Reformen und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in den Kindergärten geben, diese habe der Bund jedoch erneut verabsäumt. Pädagogen seien daher nicht mehr in der Lage, weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn die Zahl der Kinder in einer Gruppe so bleibe wie vor über 30 Jahren. Höchste Zeit wäre es auch, die Elementarpädagogik in die Bundeskompetenz einzugliedern.