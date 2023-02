Kritik an Kickls Van der Bellen-Beleidigung

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist wegen seiner Schmähungen des Bundespräsidenten in seiner Aschermittwochsrede mit harscher Kritik konfrontiert. Kickl hatte Alexander Van der Bellen etwa wörtlich als "Mumie" und "senil" bezeichnet. Der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer sah in der "Hetzrede" neue Grenzen überschritten. Auch Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer ortete einen weiteren "Versuch, Vertrauen zu zerstören und Hass zu schüren".

Bei den Aschermittwochsreden der FPÖ in Ried im Innkreis wird das Publikum nicht nur mit reichlich Bier und Heringsschmaus, sondern auch mit deftigen Sagern beglückt. Auch Kickl führte diese Tradition - nach einer Corona-Pause und erstmals als Parteichef - heuer fort. Dabei arbeitete sich der Blaue besonders am Bundespräsidenten ab, mit dem er schon länger im Clinch ist: "Diese Mumie in der Hofburg", wetterte Kickl wörtlich, dieses "politische Chamäleon". Dass Van der Bellen "senil" sei, habe man vorher schon gewusst, "aber jetzt hat er vergessen, dass er Bundespräsident eines neutralen Landes ist" und er glaube, er sei Staatsoberhaupt in einem NATO-Staat. Van der Bellen sei "der größte Demokratie- und Staatsgefährder", der "des Amtes enthoben" gehöre, polterte der FPÖ-Chef.