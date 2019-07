Kritik an Gesetzeslücke im Parteispendengesetz

Der Vorsitzende des Parteien-Transparenz-Senats im Kanzleramt, Gunther Gruber, kritisiert eine Gesetzeslücke bei der Bestrafung illegaler Parteispenden. Konkret geht es darum, dass für unzulässige Sachspenden zwar die Parteien belangt werden können, nicht aber die jeweils verantwortlichen Funktionäre. "Das Gesetz ist unvollständig", sagt Gruber im Gespräch mit der APA.

Inhaltlich will Gruber die Fälle nicht kommentieren, zumal die detaillierten Meldungen des Rechnungshofs noch nicht vorliegen. Grundsätzlich verweist Gruber aber darauf, dass der Senat seine bisherige Praxis im Vorjahr verschärft und erstmals eine Partei wegen der Annahme einer unzulässigen Sachspende verurteilt hat. Wegen des geringen Gegenwerts - es ging um ein Vereinslokal für den ÖVP-Seniorenbund Wolkersdorf - hielt sich die Strafe mit 4.000 Euro damals in Grenzen. Heuer ist das Risiko für die Parteien aber deutlich höher: Allein bei den oberösterreichischen Seegrundstücken geht es um einen Gegenwert von 93.000 Euro im Fall der Jungen Volkspartei und bis zu 165.000 Euro bei der Sozialistischen Jugend. Sollte der Senat das als (illegale) Parteispende der öffentlichen Hand werten, drohen Geldbußen in bis zu dreifacher Höhe.