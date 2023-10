Kritik an Banken trotz steigender Zinsen am Weltspartag

Der Weltspartag steht heuer im Zeichen der Zinswende und steigender Sparzinsen - nach vielen Jahren anhaltender Zinsflaute. Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) bieten die Banken in Österreich für gebundene Kapitalsparbücher bzw. Festgeld mit einem Jahr Laufzeit aktuell bis zu 4 Prozent, beim Onlinesparen erreichen die Zinsen bei manchen Anbietern 3,3 Prozent. Aus Sicht der Arbeiterkammer gehen die Angebote aber nicht weit genug. Kritik ertönt zudem aus der Politik.

Keinen Anlass zum Feiern am heutigen Weltspartag sehen die Sozialdemokraten. Auch für sie sind die Zinsen noch zu niedrig, außerdem schwinde für viele Personen aufgrund der Teuerung die Möglichkeit, sich ein finanzielles Polster zu schaffen. "Mittlerweile können sich immer weniger Leute in Österreich überhaupt was auf die Seite legen, weil wir seit neun Monaten unter der höchsten Teuerung in Westeuropa leiden", so SPÖ-Klubobmann Philip Kucher.