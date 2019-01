Kritik an Ausbauplänen für Fachhochschulen

Mehr als 3.000 zusätzliche Plätze sollen bis 2022/23 an den Fachhochschulen (FH) geschaffen werden. Das sieht der Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan der Regierung vor, den Betroffene nun jedoch kritisieren: Das Strategiepapier bringe zu wenig Tempo beim Ausbau der Studienplätze und zu wenige Mittel, FH nennen es "inhaltlich bescheiden", "qualitätsgefährdend", "existenzbedrohend".

Im Entwicklungsplan wird u.a. die Zahl der Studienplätze, ihr Ausbaupfad und die Finanzierung festgehalten. Ende Oktober wurde das Papier für die Jahre 2018/19 bis 2022/23 im Ministerrat präsentiert. Darin vorgesehen: 1.450 neue Anfängerplätze an den FH bis 2022/23, im Vollausbau sind das 3.054 Studienplätze mehr als 2017/18.

Bis Ende Dezember konnten Betroffene Stellungnahmen zu dem Papier abgeben – diese sind zum Teil recht harsch ausgefallen. Der Tenor: Der vorliegende Plan stehe im Widerspruch zum von der Regierung angekündigten signifikanten Ausbau des FH-Sektors, der Bedarf von Wirtschaft und Industrie könne so nicht gedeckt und es müssten auch in Zukunft eine Vielzahl an Bewerbern abgewiesen werden. “Ein wenig erfreulicher Ausblick”, heißt es von der FH Joanneum.