Berlinale: Kristen Stewart wird Jurypräsidentin

Schauspielerin Kristen Stewart wird Jurypräsidentin der nächsten Berlinale. Die 32-Jährige soll im kommenden Jahr die Internationale Jury leiten, wie die Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekanntgaben. "Sie gehört zu den talentiertesten und vielseitigsten Schauspieler*innen ihrer Generation."

Bekannt wurde Stewart mit den "Twilight"-Vampirfilmen. Sie spielte auch in Produktionen wie "Die Wolken von Sils Maria", "3 Engel für Charlie" und "Jean Seberg - Against all Enemies" mit. In "Spencer" war sie zuletzt als Lady Di zu sehen.