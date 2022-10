Krisen sorgen für getrübte Stimmung in Österreich

Zwar ist der Großteil der österreichischen Bevölkerung derzeit zufrieden, doch die persönlichen Erwartungen für die nächsten drei Jahre sind nicht zuletzt wegen der multiplen Krisen getrübt. Dies geht aus dem IV-Zukunftsmonitor 2022 hervor, der von der Industriellenvereinigung gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) erhoben wird.

Allerdings meinen knapp zwei Drittel der Befragten, dass sich Österreich in die falsche Richtung bewege. "Staatliche Institutionen wie die Justiz und Österreichs Unternehmen sorgen für Stabilität und haben im vergangenen Jahr an Vertrauen hinzugewonnen, die Politik hat viel davon verloren", kommentiert IFES-Geschäftsführer Reinhard Raml die Ergebnisse des IV-Zukunftsmonitors in einer Aussendung.