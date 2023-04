Krise und Dialekt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse

Sehr gemischt gestaltete sich am Mittwochabend die offizielle Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Gewandhaus. Während die deutschen Redner einerseits große Erleichterung über das Messe-Comeback nach dreijähriger Coronapause zeigten, andererseits kritische Töne zu Krise und Krieg darunter mischten, holte sich Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit launigen, im Plauderton gehaltenen Betrachtungen über Dialekt und Hochsprache viele Lacher.

Dass der mit vier Buchhandelslehrlingen im Zug angereiste Bundespräsident sich zu einer kleinen Lektion in Sachen Kaunertal-Dialekt hinreißen ließ, hat seine Gründe im Motto des österreichischen Gastland-Auftrittes "meaoiswiamia". Also meinte Van der Bellen nicht nur, er habe als Gastgeschenk "ein Packerl" an hervorragenden Autorinnen und Autoren mitgebracht, sondern beschäftigte sich ausführlich mit den Unterschieden der gleichen Sprache, die in Österreich und Deutschland gesprochen werde. Wenn in Österreich etwa ein Politiker mit den Worten "Schaumamal" scheinbar etwas in Aussicht stelle, bedeute dies in Wahrheit genau nichts, gab Van der Bellen austriakisches Insiderwissen zum Besten. Von Bedeutung sei dagegen, dass Österreich in den letzten 15 Jahren zweimal den Literaturnobelpreis bekommen habe, sagte er. Als sich nach einer Kunstpause dazu Applaus einstellte, meinte er: "Danke. Ich bin daran ganz unschuldig!"