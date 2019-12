Krippenausstellung im Gewölbekeller

In den letzten Jahren wurden während der Adventszeit im Rathaus, in Banken, Museen und in verschiedenen Schaufenstern Krippen von Krippenbaumeister Franz-Marco Sauer ausgestellt.

Seit einigen Jahren bietet er verschiedene Krippenbaukurse in seiner Werkstatt an. Diese Krippen werden beim „Krippenschauen im Gewölbekeller“ in der Schweizer Straße 3 der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Ausstellung wird am Freitag, dem 13. Dezember 2019, ab 17 Uhr mit einem Bläserensemble der tonart Musikschule eröffnet. Um 19 Uhr ist die Krippenweihe. Am Samstag, dem 14. Dezember 2019, ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet.