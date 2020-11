Kriminalität im ersten Halbjahr 2020 um 9,8 Prozent gesunken

Die Gesamtzahl aller Strafdaten in Österreich ist im ersten Halbjahr 2020 - wohl nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise und des damit verbundenen mehrwöchigen ersten Lockdowns - gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um 9,8 Prozent gesunken. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hervor.

Bis Ende Juni wurden demnach in Österreich vorläufig - es handelt sich um Rohdaten, die noch nicht der Qualitätskontrolle und weiteren Prüfmechanismen unterzogen wurden - 215.478 Straftaten verzeichnet. Zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 2019 waren es 238.830. Ein signifikantes Minus gab es in der Bundeshauptstadt, wo im ersten Halbjahr knapp 75.000 Straftaten verzeichnet wurden. Im Jahr zuvor waren es fast 86.000. In einzelnen Wiener Bezirken ging die Kriminalität um fast bzw. über ein Viertel zurück. In Neubau wurden um 28,8 Prozent weniger strafbare Handlungen registriert, auf der Wieden und in Margareten machte das Minus 26,9 bzw. 24,5 Prozent aus, in Donaustadt 21,6. Mit Währing gab es in einem einzigen Wiener Bezirk ein Plus - das sich mit 0,7 Prozent aber in Grenzen hielt.