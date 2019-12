Kriechmayr im Nebel-Super-G von Gröden spät belohnt

Nach etlichen Nebel-Unterbrechungen durfte Vincent Kriechmayr im Super-G von Gröden doch noch jubeln. Der 28-jährige Oberösterreicher setzte sich am Freitag auf der verkürzten Saslong 0,05 Sekunden vor dem Norweger Kjetil Jansrud und dem Deutschen Thomas Dreßen (0,22) durch. Hinter Dominik Paris (0,36) fuhr der nicht ganz fitte Hannes Reichelt (0,38) als zweitbester Österreicher auf Rang sechs.

Der nach Magen-Darm-Problemen gezeichnete Reichelt überraschte mit der sechstschnellsten Zeit. "Gestern Nachmittag habe ich noch Durchfall gehabt", erzählte Salzburger, der laut eigener Aussage drei Kilo verlor. Eine Leistung, die "besser als erwartet" ausfiel, gab dem Routinier Zuversicht für die am Samstag (11:30 Uhr) angesetzte Abfahrt.

Da will es auch Mayer (0,59), der bei schlechter Bodensicht eine Welle unterschätzte, auf der Saslong wieder besser machen. "Ich habe die Welle bei der Besichtigung nicht so arg im Kopf gehabt", meinte der Super-G-Sieger von Lake Louise. Der mit Startnummer 35 gestartete Stefan Babinsky und Christian Walder holten als ex aequo 20. (+1,10) gute Weltcup-Punkte, die Max Franz nach verpatzter Fahrt als 36. verwehrt blieben.