Kreuztauchen in Rankweil: 20 junge Männer trotzen Eiseskälte für den Glauben

Die serbisch-orthodoxe Kirche in Vorarlberg hielt eine besondere Zeremonie ab, um die Epiphanie, die Taufe Jesu im Jordan und die erste Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit im neuen Testament, zu feiern. Priester Nikola Balović organisierte ein traditionelles Kreuztauchen in den Baggerlöchern in Rankweil - ein Ereignis, das tief in der religiösen Kultur verwurzelt ist.