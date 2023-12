Kreundl, Rothbauer, Berger bei Kurzbahn-EM mit Finalchance

Die Oberösterreicherin Lena Kreundl hat am Freitag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Otopeni nach Finalrang fünf über 100 m Lagen im Vorlauf über 200 m Lagen nachgelegt. Sie wurde in 2:09,40 Min. Vierte - hinter drei Britinnen, von denen eine wegen der Nationen-Quote aus der Wertung fiel. Souverän ins Semifinale kam auch Christopher Rothbauer über 200 m Brust (9.), Julia Iris Berger über 100 m Delfin (11.) sowie Alexander Trampitsch und Felix Auböck über 200 m Kraul.

Aber nur der in 1:45,42 Min. auf Aufstiegsrang 13 gekommene Trampitsch tritt in der Vorschlussrunde (17.33 Uhr MEZ) an, Auböck (14./1:46,20 Min.) verzichtet zugunsten der für Samstag angesetzten 800 m Kraul. "Wichtig war, nicht zu viel Energie zu verschwenden, aber trotzdem den Wettkampfrhythmus zu halten", sagte der EM-Siebente vom Dienstag über 400 m Kraul. Die 200-m-Strecke hatte der Niederösterreicher schon im EM-Vorfeld als auf der Kurzbahn für ihn nicht so optimal bezeichnet.

Kreundl war sich für das Semifinale (18.36 Uhr) ihrer Sache wegen eines Finaleinzugs nicht zu sicher. "Die Mädels werden sicher nachlegen, das wird noch einmal ein Kampf." Auch Rothbauer darf nach seinen 2:07,25 Min. an mehr denken (18.26 Uhr). "Als Neunter bin ich mitten drinnen, ich habe realistische Finalchancen." Für Berger (Semifinale 17.42 Uhr) bedeuteten 58,00 Sek. persönliche Bestzeit. "Ein EM-Finale wäre natürlich super, aber da muss alles passen", merkte die seit Jänner für den OSV startende Athletin an.

Ausgeschieden ist nach seinen bisherigen Leistungen bei seinem EM-Debüt etwas unerwartet Lukas Edl über 50 m Delfin, der 17-Jährige belegte in 23,34 Sek. Rang 19. Heiko Gigler kam auch hier nicht in Schwung, wurde in 23,69 Sek. 27. Platz 28 über 100 m Delfin belegte in 1:01,12 Min. EM-Debütantin Fabienne Pavlik.