Krems mit 35:20 in Bregenz fast schon fix Bonusrundenerster

UHK Krems hat am Freitag in der Bonusrunde der spusu Liga mit einem 35:20-Kantersieg beim Ex-Serienmeister Bregenz Rang eins fast schon fixiert. Verfolger Hard gewann zwar mit einem 30:24 daheim gegen Westwien ebenfalls, hat aber bei jeweils drei ausständigen Spielen sechs Punkte Rückstand. Westwien folgt weitere vier Zähler dahinter, einen bzw. zwei weitere Punkte weniger haben Graz bzw. Bregenz.

In der Qualifikationsrunde festigte Schwaz mit einem 26:23-Heimsieg gegen Ferlach Rang zwei hinter dem diesmal spielfreien Margareten. Der Meister wie die Tiroler haben ihren Platz im Viertelfinale bereits fix. Die Ferlacher haben drei Runden vor Schluss bei drei Zählern Vorsprung auf Leoben und deren fünf auf Linz die besten Chancen, den letzten Play-off-Platz zu ergattern. Leoben und Linz trennten sich am Freitag in der Steiermark 27:27.