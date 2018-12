Kreml weist US-Ultimatum zu INF-Abrüstungsvertrag zurück

Russland hat das Ultimatum der USA im Streit über den INF-Abrüstungsvertrag für Mittelstreckenraketen in scharfer Form zurückgewiesen. Mit dem Schritt der Regierung in Washington eskalierten die Spannungen, erklärte das Präsidialamt in Moskau am Mittwoch. Die USA manipulierten die Fakten, um dann selbst aus dem Vertrag aussteigen zu können.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Dienstag bei einem Treffen der NATO-Ressortchefs erklärt, Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen doch noch zu erfüllen. Andernfalls würden die USA ihren Rückzug aus dem Abkommen einleiten. Die NATO-Außenminister stärkten den USA demonstrativ den Rücken.

Sie warfen Russland in einer formellen Erklärung einen klaren Verstoß gegen das 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossene Abkommen vor. Insbesondere in Europa wird befürchtet, dass eine Aufkündigung des Vertrags ein neues Wettrüsten auslösen könnte.

Die russische Regierung verwahrte sich gegen den Vorwurf der NATO, gegen den INF-Abrüstungsvertrag zu verstoßen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa bezeichnete die Vorwürfe am Mittwoch in Moskau als “haltlos” und beklagte, dass diese “immer wieder erneuert werden”. Für die Vorwürfe gebe es “keinen Beweis”, so Sacharowa. Das INF-Abkommen sei für ihre Regierung ein “Stützpfeiler globaler Stabilität und internationaler Sicherheit”. Russland sei weiter zu Gesprächen mit den USA bereit.

Trump hatte Ende Oktober den Ausstieg der USA aus dem Vertrag angekündigt. Bisher haben die USA diesen Schritt aber noch nicht formal vollzogen. Besonders die Europäer wollen Russland dazu bewegen, sich wieder an den Vertrag zu halten, um eine drohende nukleare Aufrüstungsspirale in Europa zu verhindern.

Die USA und die NATO bezichtigen Russland, mit seinem Raketensystem 9M729 gegen den Vertrag zu verstoßen. Die 1987 geschlossene Vereinbarung sieht die Abschaffung aller bodengestützten, nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite über 500 Kilometer vor.

Pompeo sagte, Russland müsse innerhalb der 60-Tage-Frist “vollständig und überprüfbar” die Regeln des INF-Vertrags einhalten. In dieser Zeit würden die USA keine Waffensysteme “testen oder produzieren oder einsetzen”, die den Vertragsbestimmungen zuwiderlaufen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, das Bündnis werde sich parallel auf “eine Welt ohne Vertrag” vorbereiten. Das Ende der 60-Tage-Frist der USA fällt mit den nächsten Treffen der NATO-Verteidigungsminister ab dem 14. Februar zusammen.

Auf Basis des INF-Vertrags wurden die meisten nuklearen und konventionellen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite abgebaut. Erstmals wurden zwei Kategorien von Atomwaffen verboten, was seinerzeit als doppelte Nulllösung bezeichnet wurde. Die Zerstörung dieser Waffen wurde gegenseitig kontrolliert. In den 80er-Jahren hatte es in Europa eine breite Protestbewegung gegen die Mittelstreckenwaffen gegeben.