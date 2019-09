Kreml-Kritikerin Sobol von Polizei in Gewahrsam genommen

Die russische Bürgerrechtlerin Ljubow Sobol ist am Montag nach Oppositionsangaben im Gefolge der Proteste am Wochenende in Moskau festgenommen worden. Dies erklärte eine Sprecherin des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, der mit Ljubow zusammenarbeitet, via Twitter. Mehrere tausend Menschen waren am Samstag in Moskau auf die Straße gegangen.

Sie demonstrierten für freie Kommunalwahlen in der russischen Hauptstadt am 8. September, obwohl die Behörden die Proteste verboten hatten. Die Demonstranten forderten auch die Freilassung von Aktivisten, die bei früheren Kundgebungen festgesetzt worden waren.

Sobol machte am Samstag die Stadtregierung von Moskau für das harte Vorgehen verantwortlich. Früher am Montagabend wurden bereits der Journalist Ilja Asar und der Nawalny-Mitstreiter Nikolai Ljaskin festgenommen, wie sie über die sozialen Medien mitteilten. Ljaskin twitterte später, er sei wieder freigelassen worden.