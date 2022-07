Kreml: Keine Hindernisse für Getreideexport aus Odessa

Der Preis für Weizen liegt aktuell nach der ukrainisch-russischen Einigung über Ausfuhren mit 332,75 Euro (Montagmittag) zwar um rund 20 Prozent tiefer als vor drei Monaten. Im Jahresvergleich ist das wichtige Getreide aber immer noch um mehr als 50 Prozent teuer, im Fünfjahresvergleich sind es mehr als 90 Prozent. Die russischen Raketenangriffe auf den wichtigen Exporthafen Odessa sind indes aus Sicht des Kremls kein Hindernis für die Export-Wiederaufnahme.

Nach der Einigung zwischen Kiew und Moskau in Istanbul war der Preis je Tonne Weizen von rund 350 Euro auf 325 Euro gesunken. Am Montag zog er dann wieder leicht an.