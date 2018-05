Kreissl warnt vor Kippen der Stimmung bei Sturm Graz

Angesichts einiger bereits erfolgter Abgänge hat Sturm-Graz-Sportdirektor Günter Kreissl zu Zusammenhalt im Verein aufgerufen. "Sturm funktioniert nur dann, wenn eine positive Energie im Verein ist", erklärte Kreissl am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Prinzipiell habe es beim Fußball-Bundesligisten aus Graz oft viele Wechsel gegeben, dennoch bestehe jetzt die Gefahr, dass die Stimmung kippt.

“Das Szenario, wenn alle paar Tage ein Spieler geht, das höhlt einen Verein aus, das höhlt die Stimmung im Verein aus”, sagte Kreissl. Von der in dieser Saison so erfolgreichen Mannschaft, die unter Trainer Heiko Vogel Cupsieger und Vizemeister wurde, haben sich bereits James Jeggo und Christian Schoissengeyr (beide Austria Wien), Marvin Potzmann (Rapid) und Marc Andre Schmerböck (WAC) verabschiedet. Christian Schulz und Christian Gratzei beendeten zudem die Laufbahn.

Speziell die Transfers von Jeggo und Schoissengeyr zum Tabellensiebenten aus Wien-Favoriten sorgten nicht nur in Graz für Kopfschütteln. Eine Erklärung ist für Kreissl die budgetäre Grundkonstellation. “Sturm ist sportlich unter den Top vier, aber wirtschaftlich eher im unteren Bereich angesiedelt”, betonte er. Die Grazer könnten daher nur mithalten, wenn alle an einem Strang ziehen. Das sei in dieser Saison der Fall gewesen – dadurch seien aber Begehrlichkeiten entstanden.