Kreditverluste brocken Julius Bär 2023 Gewinnrückgang ein

Die Schweizer Privatbank Julius Bär rechnet für 2023 mit einem niedrigeren Gewinn als im Vorjahr, weil sie die Rückstellungen für Kredite erhöhen musste. Ein möglicher Zusammenhang mit offenen Forderungen an die österreichische Immobiliengruppe Signa wurde nicht bestätigt: Zu einzelnen Kundenbeziehungen könne man keine Aussagen machen, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. 2022 verdiente das Geldhaus unterm Strich 950 Mio. Franken (985 Mio. Euro).

Zuvor war in Schweizer Medien spekuliert worden, der drohende Zusammenbruch der Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor René Benko könnte auch für Julius Bär unangenehme Folgen haben. Der Österreicher und seine Unternehmen hätten Kredite von "deutlich über einer halben Milliarde" bei der Bank offen, hieß es etwa in einem Artikel des Finanzblogs "Inside Paradeplatz" mit Verweis auf einen Insider.

Die Bank hat bis zum 19. November Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 82 Mio. Franken auf das Kreditportfolio gebucht, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Ganze 70 Millionen davon seien allein im November entstanden.

An der Börse verloren Julius Bär am Montagvormittag rund 10 Prozent. Damit fielen sie unter 50 Franken und markierten damit ein neues Jahrestief.

Die verwalteten Vermögen bei Julius Bär gingen in den Monaten Juli bis Oktober zurück, wie die Bank am Montag weiters bekanntgab. Per Ende Oktober 2023 sanken sie laut Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf nach zehn Monaten auf 435 Milliarden Franken, nachdem sie Ende Juni noch 441 Milliarden erreicht hatten. In den gesamten ersten zehn Monaten des Jahres stiegen die Vermögen jedoch um 3 Prozent.