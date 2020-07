Kreditnachfrage der Unternehmen in Coronakrise gestiegen

Die Coronakrise hat laut Nationalbank die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten deutlich nach oben getrieben, gefragt sind vor allem Überbrückungskredite und Refinanzierungen. Die Nachfrage nach Investitionsfinanzierungen sei dagegen eingebrochen, die Kreditvergabe stark durch staatliche Garantien geprägt, teilte die OeNB mit. Private fragten weniger Konsumkredite nach, Wohnkredite stagnierten.

Nach anfänglichen Problemen hätten viele der Firmen-Kreditansuchen bewilligt und somit die Unternehmen in der Krise unterstützt werden können. Das Kreditgeschäft mit privaten Haushalten sei schwächer von der Covid-19-Pandemie betroffen als das Unternehmenskundengeschäft. Dies zeigten die Ergebnisse der vierteljährlichen - im Juni 2020 durchgeführten - Umfrage über das Kreditgeschäft, in der führende Banken im Euroraum und damit auch in Österreich nach ihren Einschätzungen gefragt werden. "Für das dritte Quartal 2020 wird eine weiter - aber nur mehr leicht - steigende Gesamtnachfrage nach Unternehmenskrediten erwartet", so die Oesterreichische Nationalbank (OeNB).