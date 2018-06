Krebskranker in den USA klagt gegen Saatgutriesen Monsanto

Für Dewayne Johnson ist klar: Seine Krebserkrankung im Endstadium ist auf Roundup zurückzuführen - das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel des US-Saatgutherstellers Monsanto. 2016 reichte Johnson deshalb Klage gegen das Unternehmen ein, dem er eine Verschleierung der Gefahren des Pestizids vorwirft.

Vor einem Gericht im kalifornischen San Francisco findet nun der erste Prozess gegen Monsanto im Zusammenhang mit Roundup statt – mit womöglich weitreichenden Folgen. 2014 wird bei Johnson Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. In den beiden Jahren zuvor bringt der heute 46-jährige Vater zweier Kinder regelmäßig Roundup und Ranger Pro, ein weiteres Pflanzenschutzmittel auf Glyphosatbasis, auf einem Schulgelände in Benicia nordöstlich von San Francisco aus – 20 bis 40 Mal pro Jahr, manchmal hunderte Liter auf einmal, wie sein Anwalt Timothy Litzenburg sagt. Ein großer Teil seiner Arbeit habe aus dieser Tätigkeit bestanden.

Inzwischen geht es Johnson sichtbar schlecht. US-Fernsehsender zeigen ihn am Montag vor Gericht, gezeichnet von zahlreichen Hautschäden. Seine Verteidigung rechnet nicht damit, dass er noch lange leben wird.

Tatsächlich ist die Schädlichkeit des in den 70er-Jahren von Monsanto entwickelten Unkrautvernichtungsmittels, das weltweit eines der meistverkauften Herbizide ist, umstritten. Kritiker verweisen auf einen Bericht der zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehörenden Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), nach dem Glyphosat “wahrscheinlich krebserregend bei Menschen” ist. Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen hingegen zu dem Schluss, dass von Glyphosat keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen ausgeht.