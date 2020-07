Kreativwerkstatt beim Aktivsommer

Im Rahmen des Hohenemser Aktivsommers finden auch in diesem Jahr zwei Kreativwochen unter dem Motto „Deck dich, mein Tischlein“ in Emsreute statt.

In zwei Kursen werden 33 Kinder von der Kreativpädagogin Carina Mathis und ihrem Team sowie zwei jugendlichen Helferinnen zu Abenteuern mit Materialien, Klängen, Farben und verschiedenen kreativen Techniken eingeladen. „Mir ist wichtig, den Kindern künstlerische Freiräume für ihre Ideen zu bieten“, so Carina Mathis. So entstanden in der ersten Kreativwoche viele fantasievolle Tische, wie Bühnentisch, Romantiktisch, Esstisch, Katzenhöhlentisch, Basteltisch und noch viele mehr. Vergangenen Freitag, bei der kleinen Abschlussfeier, konnten die kleinen und großen Künstler den Gästen ihre Werke präsentieren.