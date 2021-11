Kreativraum Marktstraße 8 – der Raum der vielen Möglichkeiten

In der Hohenemser Marktstraße wird aktuell bis Jahresende ein Leerstand für Kunst und Kultur genutzt.

Die Innenstadt von Hohenems hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der schönsten Innenstädte Vorarlbergs entwickelt. Die städtische Vielfalt wird nicht nur durch die besondere Baukultur und die weithin bekannten eigentümergeführten Handelsgeschäfte gefördert, sondern auch durch unterschiedliche Zugänge von Kunst und Kultur. Ein Beispiel dafür ist das Bespielen von Leerständen.

Bereits seit einigen Monaten werden die leerstehenden Schaufenster in der Marktstraße 8 mit dem Projekt „ZwischenZeitRaum“ kreativ gestaltet. Nun wurde eine Nutzung der Räumlichkeiten selbst von Oktober bis Dezember umgesetzt.

„Durch diese Öffnung von Räumlichkeiten werden die städtischen Potentiale von den Menschen neu erlebt, woraus auch neue langfristige Geschäftsideen entstehen können. Die Mehrfachnutzungen schaffen soziale und kulturelle Aktionsräume, die so wiederum langfristige und erfolgreiche Kooperationen entstehen lassen“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Diese Kooperationen wurden bereits in den vergangenen Tagen sichtbar. Dieser Tage fanden sich Hohenemser Hobbykünstler ein, die den Raum mit Bildern und Kunsthandwerk erfüllten.

Ab Montag, dem 8. November 2021, ist die Ausstellung der youngCaritas „Zuhause in mir – 10 Gesichter, 10 Geschichten“ in der Marktstraße 8 zu Gast – mit einer Vernissage zur Eröffnung am selben Abend.