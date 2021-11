Kreativraum – der Raum der vielen Möglichkeiten

In der Hohenemser Marktstraße 8 wird aktuell bis Jahresende ein Leerstand für Kunst und Kultur genutzt.

Im Oktober wurden Menschen in den Kreativraum eingeladen, um diesen mit Ideen und Projekten zu befüllen. So entstand ein vielfältiges Programm, das die Stadt nun gemeinsam mit den Kulturschaffenden bis zum Jahresende umsetzt.

Den Start des Programmes machten am 4. und 5. November 2021 vier Hohenemser Hobbykünstler. Die beiden Malerinnen Sibylle Thurnherr und Waltraud Maria Kircher präsentierten ihre Bilder, der Schiffsmodellbauer Friedrich Proßegger zeigte einige seiner imposanten Holzbauschiffe und Kurt Reinhard stellte kunstvolle Drechselarbeiten aus. Die Künstler bespielten die beiden Tage mit viel Engagement, voller Freude und waren mit den Besuchern in intensiven Gesprächen. Das Projekt soll im nächsten Jahr weitergeführt werden.

Wanderausstellungen „Zuhause in mir“ der youngCaritas

Noch bis Samstag, dem 13. November 2021, ist die Wanderausstellung der youngCaritas „Zuhause in mir – 10 Gesichter 10 Geschichten“ im Kreativraum zu sehen. Es sind Geschichten von geflüchteten Frauen, voller Tragik, Angst und Schmerzen, aber auch über Liebe, Hoffnung und Neubeginn.

Am vergangenen Montag wurde die Ausstellung mit einem sehr berührenden Programm eröffnet.

In der Zeit von 15. bis 26. November 2021 werden die Räumlichkeiten von Künstlern als Atelier genutzt. Die beiden Künstlerinnen Stefanie Momo Beck und Julie Walser lassen sich ab Montag, dem 15. November 2021, auf den Raum ein, wo neue Werke entstehen werden. Dabei bieten vor allem die großzügigen Schaufenster einen Einblick in die Arbeiten der Kunstschaffenden. Der Kreativraum soll in dieser Woche zu definierten Zeiten auch öffentlich zugängig gemacht werden.