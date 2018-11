Kreative und soziale Koblacher Premiere

1.Adventmarkt beim „Riehbähle“

Koblach. Viele Jahre gab es in Koblach eine adventlichen Kreativmarkt in Ortsteil Neuburg. Die privaten Veranstalter zogen sich jedoch zurück, kurzerhand übernahmen zwei Standbetreiber, Herbert und Christl Flatz sowie Gerhard und Brigitte Zöhrer das Zepter, und organisierten zum ersten Mal ihren eigenen Markt an einem neuen Standort beim Steinbruch zwischen Mäder und Koblach, auf dem Areal des Vereins des nostalgischen „Riehbähles. Insgesamt 15 Aussteller boten ihre Waren an, neben viel Handwerkskunst, Selbstgestricktem und Selbstgemachten sah man auch den einen oder anderen Stand mit Selbstgebranntem und auch der eine oder andere Anbieter von bäuerlichen Erzeugnissen war dabei.