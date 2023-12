Kreative Highlights am 3. Adventwochenende in Hohenems

Am 15. und 16. Dezember 2023 gibt es an mehreren Plätzen in der Hohenemser Innenstadt ein vielfältiges und alternativ vorweihnachtliches Programm zu entdecken!

Weihnachtsmarkt „Christl & Klaus“

„Flitter, Glitter X-Mas Pop-Up“ in der Hohenemser Innenstadt. Das „Kwartier“ lädt zum „Christl & Klaus X-Mas Pop-Up“ der jungen Kreativen ein, mit Kunsthandwerk, Vintagemarkt, DJ und Streetfood. In diesem Jahr verwandeln „Christl & Klaus“ die ehemalige Textilfabrik in die „Weihnachtsfabrik“ (zwischen „Feinkostina“ und „Weinstein“).

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 21 Uhr, Mondscheingasse

Die Weihnachtsdruckerei für Klein & Groß

Im „Salon8“ von Karin Nussbaumer und Ursula Dünser können Kinder und Familien mit verschiedenen Textil-Drucktechniken ihre Geschenkverpackungen für Weihnachten herstellen, inspiriert von der japanischen Art Geschenke einzupacken „Furoshiki“. Veranstaltet wird dieser Workshop im Rahmen des Weihnachts-Pop-ups „Christl & Klaus“.

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 18 Uhr, Salomon-Sulzer-Saal

„Ukrainian Soul“: Weihnachtskarten-Workshop

Ebenfalls im Rahmen des „Christl & Klaus“-Weihnachtsmarktes bietet das Pop-Up-Café „Ukrainian Soul“ einen Workshop in „Petryakivka Malerei“ zur Gestaltung von persönlichen Weihnachtskarten an. Diese Malerei ist eine traditionell ukrainische Kunst, als immaterielles Weltkulturerbe ausgezeichnet und weltweit bekannt. Kulinarische Feinheiten dürfen nicht fehlen.

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 21 Uhr, Marktstraße 42

Krippenschauen im Gewölbekeller

Im unvergleichlichen Ambiente des historischen Gewölbekellers sind in diesem Jahr wieder kunstvoll gebaute Krippen zu bewundern. Heimatliche, orientalische, Laternenkrippen, moderne Krippen mit Porzellanfiguren und auch Schneekrippen werden ausgestellt – mit Krippensegnung am Freitag um 19 Uhr und musikalischer Umrahmung.