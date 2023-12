Die japanische Kunst „Furoshiki“ inspiriert in diesem Jahr die Weihnachtsdruckerei des „Salon 8“

Die japanische Kunst „Furoshiki“ inspiriert in diesem Jahr die Weihnachtsdruckerei des „Salon 8“ ©Ursula Dünser

Die japanische Kunst „Furoshiki“ inspiriert in diesem Jahr die Weihnachtsdruckerei des „Salon 8“ ©Ursula Dünser

Kreative Highlights am 3. Adventwochenende in Hohenems

Am 15. und 16. Dezember 2023 gibt es an mehreren Plätzen in der Hohenemser Innenstadt ein vielfältiges und alternativ vorweihnachtliches Programm zu entdecken!

Der Zauberwald am Kirchplatz hat schon Tradition, ebenso das „Einstimmen auf Weihnachten“ an den Donnerstagabenden. Am Freitag, dem 15. Dezember 2023, werden diese beliebten Formate durch weitere Veranstaltungen bereichert:

Christl & Klaus Weihnachtsmarkt

„Flitter, Glitter X-Mas Pop-Up“ in der Hohenemser Innenstadt: Das „Kwartier“ lädt zur zweiten Auflage des „Christl & Klaus X-Mas Pop-Up“ der jungen Kreativen ein, mit Kunsthandwerk, Vintagemarkt, DJ und Streetfood. Im vergangenen Jahr wurde die Harrachgasse bespielt, im heurigen Jahr verwandelt sich die ehemalige Textilfabrik in der Mondscheingasse in die „Weihnachtsfabrik“.

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 21 Uhr, Mondscheingasse (zwischen Feinkostina und Weinstein)

„Salon8“: Weihnachtsdruckerei

Seit 2021 bringen die beiden Künstlerinnen und Fotografinnen Ursula Dünser und Karin Nussbaumer mit dem „Salon8“ besondere Zugänge zu Design und Kunst nach Hohenems.

Im Zuge des „Christl & Klaus Weihnachtsmarktes“ können Kinder, Familien und Teilnehmer jeden Alters mit verschiedenen Textil-Drucktechniken ihre Geschenksverpackungen für Weihnachten herstellen, inspiriert von der japanischen Art Geschenke einzupacken „Furoshiki“. Im angebotenen Workshop werden unter Anleitung der beiden Künstlerinnen die Stoffe, die dann zum Einpacken verwendet werden können, bedruckt. Die zu bedruckenden Stoffe sind vor Ort für einen Unkostenbeitrag ab 5 Euro (abhängig von Größe) zu erwerben. Es ist keine Anmeldung nötig. Bei größerer Teilnehmerzahl werden vor Ort Gruppen und Zeitslots eingeteilt. Eine Workshop-Teilnahme von Kindern ist nur in Begleitung von Erwachsenen möglich.

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 18 Uhr, Foyer Salomon-Sulzer-Saal

Ukrainian Soul: Weihnachtskarten-Workshop

Ebenfalls im Rahmen des „Christl & Klaus Weihnachtsmarktes“ bietet das Pop-Up-Café „Ukrainian Soul“ einen Workshop in „Petryakivka-Malerei“ zur Gestaltung von persönlichen Weihnachtskarten an. Diese Malerei ist eine traditionell ukrainische Kunst, als immaterielles Weltkulturerbe ausgezeichnet und weltweit bekannt. Der Verein bittet um Anmeldung zum Workshop bis zum 14. Dezember 2023 unter E-Mail einigukraine@gmail.com

Typisch ukrainische Spezialitäten, wie der hausgemachte „Borschtsch“, werden zusätzlich angeboten und der Chor „Mrija“ (deutsch: „Traum“) wird ukrainische Lieder zum Besten geben. Aktuell wird im Café eine Ausstellung mit Bildern der Künstlerinnen Zugairat Novikova und Lalita Akramova gezeigt.

Alle Spenden kommen dem Projekt „Schmiede der Seele“-Therapiezentrum für traumatisierte Familien in der Ukraine zugute.

Freitag, 15. Dezember 2023, 14 – 21 Uhr, Marktstraße 42

Krippenschauen 2023

Im unvergleichlichen Ambiente des historischen Gewölbekellers in der Schweizer Straße 3 sind auch heuer wieder kunstvoll gebaute Krippen zu bewundern. Heimische, orientalische, Laternenkrippen, moderne Krippen mit Porzellanfiguren und auch Schneekrippen werden ausgestellt. Pfarrer Thomas Heilbrun zelebriert um 19 Uhr die feierliche Krippensegnung. Der Freitagabend wird vom Mundharmonika-Club Rheintal unter der Leitung von Hermann Bechter musikalisch umrahmt.