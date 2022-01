Kreativ, musisch, naturwissenschaftlich

BORG Egg stellt seine Bildungsmöglichkeiten auch über den virtuellen Informationsnachmittag hinaus vor.

Nach diesem Einstieg wurden die Gäste von Vertreterinnen und Vertretern des musischen, bildnerischen und naturwissenschaftlichen Zweigs begrüßt und konnten sich über die vielfältigen Angebote und Leistungen in diesen Bereichen auch mittels eines Films informieren. Per Chat gab es auch die Möglichkeit für weiterführende Fragen, während Bildungsberater Daniel Amann für Themen nach Berufs- und Studienmöglichkeiten mit einer AHS-Matura zur Verfügung stand. In einem weiteren Film wurden die Sprachen Französisch, Latein und Spanisch vorgestellt. Nicht nur Motive für die Sprachwahl und die Bedeutung der einzelnen Sprachen werden darin erläutert, sondern auch es wird auch ein prägnanter Eindruck von den Auslandsreisen vermittelt, die am Ende der 7. Klasse angeboten werden und wahlweise nach England, Rom, Frankreich oder Spanien führen. Ein Zusatzangebot in diesem Bereich ist Italienisch, das in der 6. Klasse als dreijähriges Wahlpflichtfach gewählt werden kann. Auch hier standen Vertreter der einzelnen Sprachen in einem Chat für Fragen zur Verfügung.