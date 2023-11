Kraus-Niederlage nach perfektem Start -ÖTV-Frauen 1:2 zurück

Österreichs Tennis-Team liegt im Billie Jean King Cup der Frauen gegen Mexiko 1:2 zurück. Die Wienerin Sinja Kraus unterlag zum Auftakt des Sonntag-Programms im Schwechater Play-off gegen Fernanda Contreras 6:0,2:6,4:6. Am Vortag hatte Kraus Giuliana Olmos besiegt, gegen die nun die Vorarlbergerin Tamira Paszek eine rot-weiß-rote Niederlage abwenden muss. Bleibt sie erfolgreich, würde ein abschließendes Doppel entscheiden.

Kraus startete fulminant, den ersten Satz hatte sie nach nur 17 Minuten in der Tasche. Mit schönem Tempo und guter Platzierung sowie nur wenigen Eigenfehlern ließ sie Mexikos Nummer eins verzweifeln. "Ich habe im ersten Satz wirklich richtig gut gespielt - genau das, was ich mir vorgenommen habe. Sie war überfordert mit dem Tempo, das ich gespielt habe", sagte Kraus nach der Partie. Es sei ihr aber klar gewesen, dass das nicht so bis zum Ende weitergehen werde.