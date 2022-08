Krankenversicherungen prognostizieren geringeres Defizit

Die Krankenversicherungen haben ihre Verlusterwartungen im Vergleich zur Mai-Prognose verringert. Laut der der APA vorliegenden aktuellen Gebarungsvorschau wird nun für heuer ein Defizit von 337,8 Millionen erwartet. Das sind um 6,1 Millionen Euro weniger als noch vor drei Monaten. Die Prognose für 2026 ist mit einem Minus von nunmehr 121,4 Mio. Euro sogar um fast zwei Drittel zurückgegangen im Vergleich zur Mai-Vorschau (343,8 Mio.).

Schwarze Zahlen schreibt als einziger Träger die SVS der Selbstständigen und Bauern. Nach einem Plus von 115,5 Millionen im Vorjahr wird zwar für heuer ein Minus von 22,7 Mio. Euro prognostiziert. Dieses soll nächstes Jahr aber wieder in ein Plus von 14,6 Mio. Euro gedreht werden und bis 2026 soll es auf 38,3 Mio. Euro steigen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) als bei weitem größter Träger hat das vergangene Jahr mit einem Minus von 92,2 Mio Euro abgeschlossen. Heuer soll es auf 137,0 Mio. Euro anwachsen, bis 2024 auf 45,9 Mio. Euro schrumpfen und dann bis 2026 wieder auf 120,4 Mio. Euro steigen. Die BVAEB der Beamten, Eisenbahner und Bergleute verbuchte im Vorjahr mit 141,5 Mio. Euro das größte Defizit der drei Träger. Dieses soll heuer noch auf 178,1 Mio. Euro ansteigen und dann kontinuierlich zurückgehen bis auf 39,4 Mio. Euro im Jahr 2026.