Krankenversicherung rechnet mit Verluststeigerung

Die unsichere wirtschaftliche Zukunft angesichts von Teuerung, Ukraine-Krieg und Energiekrise lässt auch Österreichs Krankenkassen in ihrer Verlusterwartung vorsichtiger werden. Laut der der APA vorliegenden aktuellen Gebarungsvorschau wird für heuer nun ein Defizit von 356,8 Mio. Euro erwartet, nachdem dieser Prognose im August noch bei 337,8 Mio. Euro gelegen war. Für 2023 wird jetzt statt einer Verringerung eine saftige Steigerung des Verlusts vorhergesagt.

Die Erwartung für die Krankenkassen gesamt liegt in der Novembervorschau bei -468,2 Mio Euro für das kommende Jahr, was gegenüber dem im August vorhergesagten Minus von 203,7 Mio. Euro mehr als eine Verdoppelung darstellt. Ähnlich sieht es für die weiteren Jahre aus: 2024 soll das Kassenminus demnach 162,6 Mio Euro betragen (August-Prognose: 91,6 Mio. Euro), 2025 dann 132,7 statt 81,7 Mio Euro und 2026 145,0 statt 121,4 Mio. Euro. Im Vorjahr war das Defizit der Krankenkassen bei 118,3 Mio. Euro gelegen.

Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, verströmte dennoch Zuversicht. "Die Sozialversicherung ist auch in fordernden Zeiten das stabile Fundament und der verlässliche Systempartner", erklärte er in einer schriftlichen Stellungnahme. Von 2021 auf 2022 seien die Leistungen der Sozialversicherung um eine Milliarde Euro weiter ausgebaut worden: "Wir werden unseren Weg, den wir mit der Reform gestartet sind, konsequent fortsetzen und die digitale Transformation und die Harmonisierung weiter aktiv vorantreiben."

Schwarze Zahlen schreibt als einziger Träger weiter die SVS der Selbstständigen und Bauern, in der Lehner Obmann ist. Er wies darauf hin, dass die kommenden Jahre durch die aktuellen globalen und volkswirtschaftlichen Entwicklungen aus heutiger Perspektive "komplex zu kalkulieren" seien. Nach einem Plus von 115,5 Millionen im Vorjahr wird in der SVS nun aber auch für heuer ein Überschuss 15,4 Mio. Euro prognostiziert. Dieses soll sich nächstes Jahr in ein Minus von 63,5 Mio. Euro drehen, in den Jahren darauf mit 40,5, 43,2 und 37,2 Mio. Euro dann aber jeweils wieder im positiven Bereich rangieren.