Krankenkassen: ÖVP sieht Notwendigkeit für Reform

Die ÖVP sieht angesichts der gestiegenen Inanspruchnahme von Wahlärzten die Notwendigkeit der von der Regierung geplanten Sozialversicherungsreform bestätigt. "Das System muss einfacher werden", sagte Generalsekretär Karl Nehammer am Freitag. "Die einfachere Struktur schafft Mittel für den Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin."

Die gestiegene Inanspruchnahme von Wahlärzten ist für Nehammer ein Indiz für ein “krankes System, das gesund reformiert werden muss”. Durch die Reform würden die Strukturen “schlanker, effizienter und gerechter”. So komme am Ende mehr bei den Patienten an, meinte der ÖVP-Generalsekretär in einer Aussendung.