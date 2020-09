Kranke Stieftochter missbraucht: Schuldspruch bestätigt

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat ein erstinstanzliches Urteil des Wiener Landesgerichts bestätigt, demzufolge ein 63-jähriger Mann seine schwerkranke Stieftochter seit November 2018 wiederholt in einem Pflegeheim missbraucht hat. Der Nichtigkeitsbeschwerde des Mannes komme keine Berechtigung zu, befand ein Fünf-Richter-Senat unlängst in nichtöffentlicher Sitzung.

Die 47 Jahre alte Frau war aufgrund einer besonders aggressiven Form von multipler Sklerose in einem Heim untergebracht und konnte sich zuletzt nicht mehr bewegen und nicht kommunizieren. Sie war daher nicht in der Lage, sich zur Wehr zu setzen, als ihr Stiefvater sich an ihr zu vergehen begann.