Kranjska-Gora-Riesentorlauf abgesagt, Slalom vorgezogen

Feller ist im Kampf um die Slalom-Kugel schon am Samstag gefordert

Feller ist im Kampf um die Slalom-Kugel schon am Samstag gefordert ©APA (AFP)

Der für Samstag geplant gewesene Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer in Kranjska Gora (Slowenien) ist aufgrund der ungünstigen Wetter- bzw. Schneeverhältnisse abgesagt worden. Das hat der internationale Skiverband (FIS) am Dienstag bekanntgegeben. An Stelle des Riesentorlaufs soll nun der Slalom über die Bühne gehen, er wurde damit von Sonntag auf Samstag (9.30 Uhr/12.30) vorverlegt.

Im Slalom kann Manuel Feller den Gewinn der kleinen Kristallkugel fixieren. Er liegt in der Wertung zwei Rennen vor Schluss 169 Punkte vor dem Deutschen Linus Straßer. Im Riesentorlauf ist die Entscheidung bereits gefallen, nachdem der Schweizer Marco Odermatt alle bisherigen Saisonrennen gewonnen hat.

Offen sind bei den Männern noch zwei weitere Disziplinen, das sind Abfahrt und Super-G. In beiden Fällen ist Odermatt der Gejagte, im Super-G hat ÖSV-Athlet Vincent Kriechmayr noch eine minimale Chance auf die Kugel.