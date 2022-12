Kranjec liegt in Alta Badia zur Halbzeit voran

Kranjec-Führung in Alta Badia - Schwarz Siebenter

Zan Kranjec geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Alta Badia (13.30 Uhr/live ORF 1). Der Slowene führt 0,60 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,73 vor dessen Landmann Lucas Braathen. Marco Odermatt, der Gewinner der bisherigen zwei Riesentorläufe in Sölden und Val d'Isere, hatte als Neunter 1,42 Sek. Rückstand. Bester Österreicher war Marco Schwarz als Siebenter (+1,30).

"Es ist brutal, da weiß man, wofür man im Sommer hart arbeitet. Natürlich macht es die Kälte auch extrem. Das sind 1:20, da muss man von oben bis unten arbeiten", sagte der Kärntner Schwarz im ORF-TV. Auf dem Schnee müsse man feinfühlig fahren.

Von einem "zähen Kampf", sprach Manuel Feller (12./+1,68). "Die 1:20 gehen schon auf die Lunge und die Haxn. So gut gefahren bin ich auch nicht, da war ich ein bissl länger unterwegs als die anderen. Das war kein idealer erster Durchgang."