Marita Kramer baute Weltcupführung mit 7. Saisonsieg aus

Gleich zweimal ist am Donnerstag in Lillehammer die österreichische Bundeshymne erklungen: Nach dem Skisprung-Erfolg von Stefan Kraft bei den Männern holte Sara Marita Kramer ihren schon siebenten Saisonsieg und baute damit die Weltcup-Gesamtführung aus. Die 20-jährige Salzburgerin gewann nur einen Punkt vor der Slowenin Nika Kriznar und 8,8 Zähler vor deren Landsfrau Ursa Bogataj. Kramer hat nun 244 Punkte Vorsprung auf Kriznar.

Für sie geht es nun nach Oslo weiter, wo sie noch nie am Start war. "Der Holmenkollen schaut riesig aus und das Stadion ist mega. Ich bin noch nie dort gesprungen und ich freue mich sehr auf meine ersten Sprünge dort", meinte Kramer. In der "Raw Air"-Wertung blieb Kramer vorerst noch Vierte hinter Kriznar, Bogataj und Sara Takanashi, auf Kriznar fehlen ihr 31 Punkte. Insgesamt kommen aber noch sechs Sprünge in Oslo (je zwei Qualifikationssprünge und vier Bewerbssprünge) in die Wertung.