Kräftiger Regen im Anmarsch - Schneefallgrenze sinkt

Bis Mittag bestimmt am Donnerstag noch der Föhn das Wetter in Vorarlberg. Allerdings steht dem ganzen Ländle ab dem Nachmittag kräftiger Regen aus dem Westen bevor.

Kräftiger Föhn greift am Donnerstag in der Früh und am Vormittag vorübergehend in einige Täler durch und sorgt noch für meist trockene Verhältnisse und ein paar Aufhellungen. Gegen Mittag bricht der Föhn zusammen und von der Schweiz her breitet sich kräftiger Regen auf ganz Vorarlberg aus. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs rund 2000 auf 1500 Meter. Höchstwerte: vor der Kaltfront noch 11 bis 16 Grad, am Nachmittag kühlt sich die Luft mit dem Regen rasch ab.