Kräftige Schauer im Anmarsch

Ab Montagmittag wird es nass im Ländle. Die Regenschauer werden mehr oder weniger bis Dienstagabend anhalten.

Punktuell können die Regenschauer am Montag kräftig ausfallen, auch Gewitter sind möglich. Ab Mittwoch bringt der Föhneinfluss wieder besseres Wetter.

Vom Sonnenhut zur Regenjacke

Das Montagswetter ist geprägt von einem wechselhaften Mix: Mäßiger Föhneinfluss lässt die Wolken dichter werden, und ab Mittag drohen uns Schauer und Gewitter. Packt die Regenjacken aus, denn am Nachmittag wird es verbreitet nass! Ein frischer Wind pfeift uns um die Ohren, und obwohl die Temperaturen bei knusprigen 15 bis 19 Grad starten, können sie vereinzelt sogar die 20-Grad-Marke knacken. Erwartete Höchstwerte? Zwischen 20 und 25 Grad.

all

all

self

self

Nacht zum Dienstag

Auf Wolken folgt Sonnenschein

Der Dienstag startet wolkig mit vereinzelten Regenschauern, besonders im Norden. Doch im Montafon lacht uns bereits der Himmel entgegen. Zum Nachmittag hin winkt uns die Sonne überall zu. Es bleibt zwar kühler als zuvor, aber mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad am Morgen und 18 bis 22 Grad am Tag fühlt sich's trotzdem komfortabel an.