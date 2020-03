Kraft in Lahti Zweiter hinter Geiger

Das Duell zwischen Stefan Kraft und dem Deutschen Karl Geiger im Skisprung-Weltcup geht weiter. Im 1.000 Einzelbewerb schlug der Oberstdorfer am Sonntag zurück und siegte vor dem Freitag-Gewinner aus Salzburg. Vier Konkurrenzen vor Schluss führt Kraft mit 118 Punkten Vorsprung. Michael Hayböck segelte als Dritter erstmals seit fast zwei Jahren auf das Podest.

In den jüngsten drei Bewerben landeten Kraft und Geiger stets ganz vorne, am Sonntag verkürzte Geiger auf 1:2 Siege. Er schaffte mit 122,5 und 130 m zweimal Bestweite und gewann mit 5,9 Punkten Vorsprung. Doch Kraft (119,5/126) bewies neuerlich Klasse. Nach dem sechsten Podestplatz in Serie nimmt der 26-Jährige die kommende Raw-Air-Serie in Norwegen mit viel Selbstvertrauen in Angriff.