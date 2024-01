Kraft in Bergisel-Quali hinter Lanisek Zweiter

Österreichs Hoffnungsträger Stefan Kraft hat sich in der Qualifikation für das Bergisel-Springen bei der 72. Vierschanzentournee nur Garmisch-Sieger Anze Lanisek geschlagen geben müssen. Der Gesamtdritte landete am Dienstag bei schwierigen, ständig wechselnden Windbedingungen bei 124,5 m. Tournee-Spitzenreiter Andreas Wellinger (119,5) belegte Rang 15, sein japanischer Verfolger Ryoyu Kobayashi (129) wurde unmittelbar vor Daniel Tschofenig und Jan Hörl Dritter.

"Es hat perfekt funktioniert, ich bin gleich sehr gut mit der Schanze zurechtgekommen", sagte Kraft. Die Anlaufspur gehe richtig gut und im unteren Bereich könne er seine Flugstärken wieder besser ausspielen, betonte der Pongauer. Nun freut sich der 30-jährige Gesamtweltcupführende auf den rot-weiß-roten Hexenkessel in Innsbruck. "Das sind die schönsten Augenblicke in einer Saison, wenn du daheim vor vollem Haus springst und du in guter Form bist."