Kraft hat Tourneesieg trotz Rückenproblemen im Visier

Der Rücken zwickt, für Überflieger Stefan Kraft gibt es vor der Vierschanzentournee trotzdem nur ein Ziel. Bei der 72. Auflage des Schanzenspektakels soll die neunjährige Durststrecke der ÖSV-Adler ohne Tourneesieg endlich enden, mit dem Salzburger haben die rot-weiß-roten Skispringer den Topfavoriten in ihren Reihen. Kraft dominierte den Weltcup bisher mit fünf Siegen in acht Bewerben und reist daher mit viel Selbstvertrauen zum Auftakt nach Oberstdorf kurz nach Weihnachten.

Dennoch ist Kraft zuversichtlich, ein Wörtchen um den "Goldenen Adler" mitreden zu können. "Die Saison war bis jetzt ein Traum und da gehe ich gerne als einer der Topfavoriten in die Tournee", betonte Kraft. Er müsse anders als in den Jahren zuvor nicht zaubern oder die nötigen Meter suchen. "Ich bin gerne in dieser Situation." Acht solide Sprünge gilt es auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf, beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sowie vor heimischer Kulisse am Bergisel in Innsbruck (3.1.) und beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen (6.1.) abzuliefern.