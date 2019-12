Kraft hat mit Garmisch noch eine Rechnung offen

Mit Rang vier zum Auftakt der Vierschanzentournee war Stefan Kraft recht zufrieden, doch schon ab Dienstag folgt Garmisch-Partenkirchen. Zweimal scheiterte der Salzburger zuletzt auf der Olympiaschanze kläglich. "Ich habe in Garmisch noch eine Rechnung offen", betonte Kraft, der auf der zweiten Station die richtige Risikobereitschaft finden will.

Seiner Stärke selbst beraubt, hatte es der Tourneesieger von 2014/15 in den vergangenen zwei Jahren nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Tatsächlich gibt es nicht viele rationale Gründe, warum es auch beim dritten Mal in Folge just beim Neujahrsspringen nicht klappen sollte. Zumal er auf dieser Schanze schon einmal auf Rang drei segelte (2017).