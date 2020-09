Kraetschmer: Ampelregelung "Damoklesschwert" für Bundesliga

Die Corona-Ampelregelung sorgt bei den Wiener Großclubs für Sorgenfalten. Nach Rapids Christoph Peschek ortete auch Austria-Vorstand Markus Kraetschmer ein über den Köpfen schwebendes "Damoklesschwert" für die gesamte Fußball-Bundesliga. "Das Umspringen der Ampel bereitet allen Kopfzerbrechen, weil es um die gesamte Veranstaltungslogistik geht", sagte Kraetschmer am Donnerstag.

"Wenn ich herunterspringe, wem sage ich, dass er zuhause bleiben muss?", führte Kraetschmer an. Bei der Ampelfarbe Gelb sind bekanntlich nur 5.000 Zuschauer im Stadion erlaubt. Die Austria darf gemäß Präventionskonzept 7.537 in die Generali Arena lassen. Nach dem Abo-Verkauf legt der Verein deshalb einen Stopp ein. 800 Abos sind aktuell noch zu haben, bis die 5.000er-Grenze erreicht ist.

Laut derzeitigem Stand darf die Austria bei ihrem Heimspiel gegen die SV Ried am 20. September die derzeitige Höchstgrenze in die Arena lassen. Die Ampelregelung ist gesetzlich noch nicht verankert, wie Kraetschmer anführte. Sie soll erst im Oktober in Kraft treten. ÖVP und Grüne streben den Beschluss für 23. September an, doch die Opposition, vor allem die FPÖ, bremst.