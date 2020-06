Kracher ManCity - Arsenal beendet Englands Corona-Pause

Mit dem Nachtrags-Kracher zwischen Manchester City und Arsenal kehrt die englische Fußball-Premier-League am Mittwoch aus ihrer rund dreimonatigen Corona-Pause zurück. Für die "Citizens", die 25 Punkte hinter Tabellenführer Liverpool liegen, geht es quasi nur darum, den ersten Titel der "Reds" seit 1990 noch zu verzögern.

Dazu muss vorläufig ein Sieg her. Denn unterliegt ManCity Arsenal, könnte Liverpool schon am Sonntagabend mit einem vollen Erfolg im Derby bei Everton den Titel perfekt machen.

Doch mit Arsenal kommt ein gefährlicher Gegner. "Wir können City überraschen, denn niemand ist im Rhythmus", zeigte sich Arsenal-Tormann Bernd Leno überzeugt. Vor der Pause präsentierten sich die "Gunners" in guter Form, kassierten in allen acht Spielen 2020 keine einzige Niederlage, gewannen die jüngsten drei und wollen in den verbleibenden zehn Partien noch auf Platz fünf vorstoßen. Dort liegt bei einem Spiel mehr aktuell Manchester United, das fünf Punkte Vorsprung hat.