Kowaltschuk unterschrieb Dreijahresvertrag bei LA Kings

Ilja Kowaltschuk kehrt in die National Hockey League zurück. Der russische Eishockey-Star einigte sich am Samstag mit den Los Angeles Kings auf einen Dreijahresvertrag. Der 35-jährige Olympiasieger ist zuletzt fünf Jahre für SKA St. Petersburg gestürmt.

Kowaltschuk hat bisher 848 NHL-Spiele für die Atlanta Thrashers und die New Jersey Devils bestritten und dabei 428 Tore erzielt. Im Juli 2013 ist er aus einem noch 15 Jahre laufenden 100-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Devils ausgestiegen, bei dem noch 77 Mio. Dollar offen waren, und kehrte in seine Heimat zurück. Mit St. Petersburg gewann Kowaltschuk 2015 und 2017 den Gagarin-Cup für den Sieger der grenzüberschreitenden russischen KHL. In der vergangenen Saison war er mit 63 Punkten (31 Tore, 32 Assists) bester Scorer der Liga.