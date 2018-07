Kovac will bei Bayern München alle "besser machen"

Mit viel Zuversicht und großer Vorfreude hat der 46-jährige Niko Kovac seine bisher größte Aufgabe übernommen. Kovac verkündete am Montag in seiner mehr als halbstündigen Antrittspressekonferenz klare Vorstellungen als Trainer beim deutschen Fußball-Bundesliga-Rekordmeister Bayern München, zeigte sich mit insgesamt vier Wochen Urlaub für die gefrusteten WM-Stars auch gönnerhaft.

In den ersten Kennenlerntagen steht Kovac zunächst nur ein Rumpfaufgebot zur Verfügung, mit allerdings allerhand Klasse wie Franck Ribery, Arjen Robben und Kingsley Coman. Am Montag wurde hinter verschlossener Tür im Leistungszentrum trainiert, ÖFB-Teamspieler David Alaba steigt erst am 11. Juli ein.

Wenn der Bayern-Tross vom 23. bis 30. Juli auf die USA-Reise geht, bringen sich die beim Sommer-Höhepunkt gescheiterten Stars ab 25. Juli in München in Schwung. Beim Trainingslager am Tegernsee vom 2. bis 9. August sollen auch die entthronten Weltmeister dabei sein. “Im Urlaub werden sie das vergessen”, meinte Kovac, “und ich bin überzeugt, dass sie am ersten Trainingstag genauso motiviert sind, wie ich das erwarte.”