Kosten für den Linzer Westring steigen um 60 Prozent

Die Kosten für den Linzer Westring (A26) explodieren: Sie sollen zum wiederholten Male deutlich steigen, diesmal gleich um rund 60 Prozent - konkret um 440 Millionen auf 1,19 Milliarden Euro. Die Asfinag bestätigte entsprechende Berichte der "Oö. Nachrichten" (OÖN, Freitagausgabe) und des ORF Radio Oberösterreich. Auch verschiebe sich die Fertigstellung um drei Jahre auf 2035.

Als Gründe werden Inflation und Teuerung, Folgen geopolitischer Entwicklungen, aber auch technische Unwägbarkeiten angegeben: Laut Asfinag seien rund 60 Prozent der Kostensteigerung auf "Wertanpassung, Indexanpassung und generelle Kostenentwicklung" zurückzuführen, 20 Prozent auf die Risikovorsorge, die unliebsame Überraschungen bei den Bauarbeiten, Lieferengpässe etc. abdecken soll, und weitere 20 Prozent auf technisch erforderliche Änderungen - etwa Anpassungen an den aktuellen Stand bei der Tunnellüftung etc.