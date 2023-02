Kostelka fordert Pensionserhöhung ab Juli um 5 Prozent

Angesichts der neuerlich gestiegenen Inflation auf 11,2 Prozent fordert der SPÖ-Pensionistenverband eine vorgezogene Pensionserhöhung. Konkret verlangte der Präsident des Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, am Donnerstag eine unterjährige Pensionsanpassung um 5 Prozent ab Juli.

Die Pensionsanpassung 2024 solle zur Hälfte vorgezogen werden, so Kostelka in einer Aussendung. Er geht davon aus, dass die Anpassung für 2024 nach den gesetzlichen Bestimmungen, die die Inflation von August bis Juli zu berücksichtigen haben, bei rund 10 Prozent liegen wird. "Wir fordern daher ein unterjähriges Pensions-Plus von der Hälfte - also 5 Prozent - bereits ab Jahresmitte 2023, das heißt ab der Juli-Pension", lautet die konkrete Forderung des Pensionistenverbandes.