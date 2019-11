Kostbarkeiten aus dem Paradies

Petra Raid freut sich auf den Kunsthandwerksmarkt im Braukeller.

Dornbirn. Dieses Jahr neu in der illustren Runde der Aussteller im Mohren Braukeller ist eine Keramikerin aus dem Bregenzerwald. Viele wissen es schon: Bei dem jährlich stattfindenden Kunsthandwerksmarkt im besonderen Ambiente werden meist selbst entworfene und von Hand gefertigte Kostbarkeiten von den Herstellern persönlich präsentiert und zum Kauf angeboten. „Ich freue mich sehr, erstmals dabei zu sein“, sagt die Wälderin Petra Raid, die die VN-Heimat im Vorfeld des Marktes zum Besuch in ihre Werkstatt nach Langenegg eingeladen hatte. Dabei wird klar, was sie damit meint, dort wie im Paradies zu leben. Das frei stehende Holzgebäude mit großflächiger Glasfassade, wo sie inzwischen auch Kurse abhält, gibt den Blick über die weite Landschaft frei bis zum Kapf. Das ist jener Hügel in Langenegg, der als einer der Kraftorte des Dorfes bezeichnet wird. Diese Werkstatt ließ sie im Jahr 1999 errichten, ein weiteres Gebäude als Ausstellungsraum kam 2003 dazu.