Kosovo: Kriegsverbrechenanklage gegen Ex-Parlamentspräsident

Die Ankläger des kosovarischen Sondergerichts für Kriegsverbrechen der ehemaligen "Befreiungsarmee des Kosovo" (UCK) während des Krieges 1998-99 haben am Mittwoch in Prishtina ihre zweite Festnahme durchgeführt. Laut Medienberichten handelt es dabei um den früheren Parlamentspräsidenten Jakup Krasniqi (2007-2014).

Wie dessen Anwalt Valon Hasani gegenüber Medien erklärte, sei die Anklage gegen Krasniqi vom Sondergericht bestätigt worden. Er erwarte, dass Krasniqi noch im Verlauf des Tages an das Sondergericht in Den Haag überstellt werde.

Das Sondergericht bestätigte in den Morgenstunden in einer kurzen Aussendung nur, dass eine Aktion im Haus Krasniqis in Prishtina im Gang sei.